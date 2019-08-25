Карпаты – Заря: анонс матча УПЛ

Карпаты в рамках 5-го тура УПЛ принимают Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Карпаты после тяжёлых поражений от грандов в первых двух турах стали набирать очки, сначала расписав ничью с Мариуполем дома, а затем переиграв Олимпик на выезде. За это время обновленная команда Александра Чижевского успела немного притереться друг к другу, а опытные новички Кучер, Халль и Диогу уже дебютировали в зелёно-белой футболке. Также вернулся Понде, а Гуцуляк становится похожим на нового лидера – да и вообще Карпаты стали гораздо более дисциплинированнее и интереснее, нежели в прошлом сезоне.

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Впрочем, не стоит короновать львовян раньше времени. Тот же победный матч против Олимпика был не таким и простым – "львам" очень повезло с арбитражем, который нарисовал сомнительный пенальти и удалил центрхава соперника. С Мариуполем же, уставшим от переездов и матча против АЗ, Карпаты расписали ничью. Конечно, с тех пор "зелёно-белые" стали посильнее, но проблемы из-за наспех собранного состава ещё не раз дадут о себе знать в течение первой части чемпионата. Львовяне хороши, но стабильности от них ждать пока рано.

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Заря на старте сезона не впечатляет. Долгое время игровые проблемы луганчан списывали на тяжёлый календарь, первые матчи, прагматичную работу по счёту и, в конце концов, оправдывали всё результатом, но в последних матчах исчез и он. В прошлом туре УПЛ коллектив Виктора Скрипника дома безапелляционно уступил Александрии, пропустив два гола и едва не пропустив третий, а в еврокубках команда потерпела болезненное поражение от Эспаньола.

"Мужики" проявляют значительные проблемы при организации позиционного наступления. Заря много держит мяч по всей площади поля, но в зоне перед штрафной резко тормозит, разворачиваясь во фланг или назад, к своим воротам. Часто футболисты просто не замечают выгодных открываний партнёров, или же выстраиваются в начале атаки в одну линию с пяти-шести исполнителей – конечно, так мяч вперед без продвинуть. Виктор Скрипник пытается научить своих подопечных новому стилю игры, но пока его не понимают.

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Впрочем, Заря забивает в каждом матче при минимуме моментов. Это было бы прекрасно, но у луганчан ещё и довольно привозная оборона – в последних шести поединках "мужики" пропустили восемь голов, лишь чудом не пропустив еще один-два от ЦСКА Софии. Словом, Виктору Скрипнику есть над чем работать, а Карпатам есть где разгуляться.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вернидуб (Заря)

Дисквалифицированы: нету

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Заря

Карпаты: Пидкивка – Кучер, Халль, Вакуленко – Мартинс, Вербный, Войковиц, Якимец – Гуцуляк, Ди Франко, Понде

Заря: Шевченко – Каменюка, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Хомченовський, Арвеладзе, Кочергин – Юрченко – Русин, Будкивский

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Виктор Скрипник после матча против Эспаньола жаловался на страшную усталость – за 27 дней его команда провела 9 матчей. В Барселоне луганчан не хватило на второй тайм, а после долгого перелёта во Львов сил у них не прибавиться. Карпаты же сейчас на ходу, поэтому можно рискнуть и поставить на победу "зелёно-белых".

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