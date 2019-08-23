Заря дозаявила Силаса на чемпионат Украины – бразилец полностью пропустил летние сборы луганчан

Бразильский хавбек все же может помочь команде Виктора Скрипника в сезоне 2019/20.

Силас попал в заявку Зари на УПЛ 2019/20, сообщает официальный сайт лиги.

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Полузащитник не участвовал в летних сборах команды из-за вероятного ухода, однако его заявка намекает, что 23-летний бразилец таки остается в Заре. В прошлом сезоне хавбек провел в УПЛ 26 матчей, отметился тремя голами и двумя ассистами.

К слову, в ближайшем туре Заря поедет в гости к Карпатам, матч состоится 25 августа в 17:00.

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