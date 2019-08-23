Заря дозаявила Силаса на чемпионат Украины – бразилец полностью пропустил летние сборы луганчан

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"Швед там умер что ли": фаны Селтика взорвались гневом из-за "чернобыльского Роббена", а тренер все объяснил
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Гвардиола оценил физическое состояние Зинченко после проблем в матче с ТоттенхэмомАнглия — 17:01 585
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