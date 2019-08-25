Карпати – Зоря: анонс матчу УПЛ

Карпати в рамках 5-го туру УПЛ приймають Зорю. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Карпати після важких поразок від грандів у перших двох турах стали набирати очки, спочатку розписавши нічию з Маріуполем вдома, а потім перегравши Олімпік на виїзді. За цей час оновлена команда Олександра Чижевського встигла трішки притертися один до одного, а досвідчені новачки Кучер, Халль та Діогу вже дебютували у зелено-білій футболці. Також повернувся Понде, а Гуцуляк поступово стає схожим на нового лідера – та й загалом Карпати стали набагато дисциплінованішими й цікавішими, ніж у минулому сезоні.

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Втім, не варто коронувати львів'ян раніше часу. Той же переможний матч проти Олімпіка був не таким і простим – "левам" дуже пощастило з арбітражем, який намалював сумнівний пенальті й вилучив центрхава суперника. З Маріуполем же, втомленим після переїздів та матчу проти АЗ, Карпати розписали нічию. Звісно, з того часу "зелено-білі" стали сильнішими, але проблеми через наспіх зібраний склад ще не раз дадуть про себе знати протягом першої частини чемпіонату. Львів'яни непогані, але стабільності від них чекати зарано.

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Зоря на старті сезону не вражає. Довгий час ігрові проблеми луганців списували на важкий календар, перші матчі, прагматичну роботу по рахунку та, врешті-решт, виправдовували все результатом, але в останніх поєдинках зник і він. У минулому турі УПЛ колектив Віктора Скрипника вдома безапеляційно поступився Олександрії, пропустивши два голи й ледь не пропустивши третій, а у єврокубках команда зазнала болючої поразки від Еспаньйола.

"Мужики" демонструють значні проблеми при організації позиційного наступу. Зоря багато тримає м'яч по всій площині поля, але у зоні перед штрафним різко гальмує, розвертаючись на фланг чи назад, до власних воріт. Часто футболісти просто не помічають вигідних відкривань партнерів, або ж вибудовуються на початку атаки в одну лінію з п'яти-шести виконавців – звісно, так м'яч уперед не просунути. Віктор Скрипник намагається навчити своїх підопічних новому стилю гри, але поки його не розуміють.

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Утім, Зоря при цьому забиває у кожному матчі при мінімумі моментів. Це було б прекрасно, але ж у луганців доволі привізна оборона – в останніх шести поєдинках "мужики" пропустили вісім голів, лише дивом не пропустивши ще один-два від ЦСКА Софії. Словом, Віктору Скрипнику є над чим працювати, а Карпатам є де розгулятися.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вернидуб (Зоря)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Карпати – Зоря

Карпати: Підківка – Кучер, Халль, Вакуленко – Мартінс, Вербний, Войковіц, Якімець – Гуцуляк, Ді Франко, Понде

Зоря: Шевченко – Каменюка, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Хомченовський, Арвеладзе, Кочергін – Юрченко – Русин, Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Віктор Скрипник після матчу проти Еспаньйола скаржився на страшенну втому – за 27 днів його команда провела 9 матчів. У Барселоні луганців не вистачило на другий тайм, а після довгого перельоту у Львів сил у них не додасться. Карпати ж зараз на ходу, тому можна ризикнути й поставити на перемогу "зелено-білих".

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