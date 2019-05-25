Карпаты – Олимпик и еще два матча УПЛ. Анонс

Карпаты в рамках 31-го тура УПЛ принимают Олимпик, Ворскла встретится с Черноморцем, а Десна – с Арсеналом-Киев. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Олимпик

25 мая 17:00, Львов, стадион Украина

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на канале "ZIK", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Карпаты в данном поединке попытаются зацепиться за последнюю надежду вырваться из зоны плей-офф за УПЛ. Сейчас львовяне находятся на десятой позиции с 29 очками в активе, а Олимпик находится на девятой всего в трех зачетных баллах. Ничья "львов" не устроит, ведь в последнем туре придется надеяться не только на поражение дончан, но и на сокращение солидного разрыва по разнице мячей. У подопечных Фабри Гонсалеса сейчас "-10", а у подопечных Игоря Климовского – лишь "6". Цифры далеко не фатальные, но Карпатам для спасения по голам должно просто невероятно повезти.

"Изюминки":

– Карпаты на своем поле пропускают голы во всех встречах с "олимпийцами".

– Олимпик удерживает клубный рекорд, забивая на чужих полях 8 встреч подряд.

– Олимпик при арбитре Константине Труханове в УПЛ еще ни разу не побеждал (1 ничья и 7 поражений).

Игровая форма львовян не слишком способствует успешному решению задачи на сохранение прописки. В крайних пяти матчах они потерпели три поражения, последнее из которых – в Одессе – оказолась ну совсем уже позорным (3:1). Разбить удалось только Десну, но там помогла и погода, и фартовые голы, и общая неубедительность черниговцев. Олимпик в это время также звезд с неба не хватал, чередуя выигрыши с ничьими, но уступил всего раз – все той же Десне. Примечательной является победа над Карпатами месяц назад, когда дончане при счете 1:2 умудрились забить два гола за две минуты. Сегодня "зелено-белые" просто обязаны брать реванш.

Мегремич покинет Карпаты в конце сезона, – СМИ

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: Йода – Г. Пасич

Травмированные: Де Камарго – Балашов, Эногела

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Олимпик

Карпаты: Кучинский – Мирошниченко, Нестеров, Сандохадзе, Бусько – Мякушко, Ди Франко, Кльоц, Онгла, Гуцуляк – Понде

Олимпик: Кринский – Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Клименчук – Гай, Политыло – Матар, Тейшейра, Вантух – Дегтярев

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Олимпику в этом матче достаточно удержать ничью, хотя привозная оборона Карпат позволяет надеяться на большее. Впрочем, дома львовяне должны побороться – тем более, что отступать им некуда. В победу таких слабых "львов" после фиаско в Одессе все равно не верится, но результативная ничья вполне возможна.

Ворскла – Черноморец

25 мая 17:00, Полтава, стадион имени А. Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Ворскла в прошлом туре победила Десну, возглавив вторую шестерку УПЛ с преимуществом над черниговцами в три зачетных балла. Не заметно, чтобы полтавчане сильно горели идеей выиграть "Кубок престижа", но если уж появилась возможность – почему бы не попробовать? Впрочем, Черноморцу очки нужнее. Одесситы пока идут на последней позиции и вылетают напрямую, однако до 11-го места, которое занимает Арсенал-Киев, всего один пункт. Однако по личным встречам именно киевляне будут иметь преимущество в случае равенства очков.

"Изюминки":

– Победная серия Ворсклы во встречах с Черноморцем В УПЛ длится 8 матчей.

– Полтавчане могут одержать 230-ю победу в чемпионатах.

– 25-й гол в УПЛ могут забить Вячеслав Шарпар и Александр Кобахидзе (оба – Ворскла).

Ворскла с 23 апреля, когда удалось отыграться с 0:3 в матче против Десны, не знает поражений – в активе "зелено-белых" две ничьи и три победы. В их числе и волевая победа в Одессе, когда на последних минутах полтавчане забили два гола. Подопечные Косовского не демонстрируют яркого футбола, но берут эффективностью – да, Арсенал-Киев пропустил от них два гола из трех ударов за весь поединок. "Моряки" чем-то сродни Ворскле – Карпаты в прошлом туре пропустили после первой же осмысленной атаки команды Червенкова. Впрочем, главной фишкой одесситов является характер, который позволил в компенсированное время вырвать победу в Чернигове (2:4) и избежать поражения от "канониров" (3:3). Словом, сегодня должно быть интересно.

"Однажды тебя хвалят, второй – г**ном поливают": голкипер Ворсклы Ткаченко высказался относительно критики

Кадровая ситуация

Дисквалифицирован: Шехич (Ворскла)

Травмирован: Шуст (Ворскла)

Другие причины: Мусолитин (Черноморец; вызван в сборную U-20)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Черноморец

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Сапай – Габелок, Скляр – Сакив, Васин, Ребенок – Коломоец

Черноморец: Кожухарь – Голиков, Грачов, Рыжук, Трубочкин – Бабенко, Морозенко – Танчик, Аржанов, Вильхьяльмссон – Павлов

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Ворскла уже давно побеждает в натужном стиле, забивая больше одного гола по большим праздникам. Команда слабая в креативной составляющей и совсем не мотивирована на борьбу до последнего – а вот Черноморец сейчас на ходу и ему нужны очки. Именно поэтому можно ожидать тяжелую победу "моряков".

Десна – Арсенал-Киев

25 мая 17:00, Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Десна после поражения от Ворсклы потеряла позицию на вершине второй шестерки, отстав от полтавчан на три очка. Ничего страшного, казалось бы, но данный проигрыш стал четвертым в пяти последних матчах и девятым в родных стенах – и это только в рамках УПЛ. Худшим же фактом в этой ситуации все громче разговоры вокруг участия в договорняках – уже даже появились инсайды о стремительном обвале букмекерских коэффициентов перед матчем Десны против Карпат. Хочется верить, что такой симпатичный коллектив просто поплыл после непопадания в первую шестерку.

"Изюминки"

– Арсенал-Киев может пропустить 700-й гол в Премьер-лиге (еще 1 мяч).

– Десна удерживает рекорд текущего сезона, обходясь на своем поле без ничьих 12 игр подряд (5 побед и 7 поражений).

– Безничейная гостевая клубная рекордная серия Арсенала-Киев продолжается 22 матча (6 побед и 16 поражений).

Арсенал-Киев в прошлом туре не смог дожать Олимпик (1:1), хотя играл в большинстве почти тайм. Это сразу закрутило интригу в борьбе за выживание, ведь Черноморец идет прямо за предпоследними "канонирами", отставая всего на очко. Как назло, у подопечных Игоря Леонова именно сейчас начался игровой спад: они не знают побед в течение трех матчей подряд (2 ничьи, 1 поражение) и пропускают по два гола из трех ударов – и их очень противоречиво судят. Впрочем, отступать Арсеналу-Киев некуда – позади прямой вылет.

Десна участвовала в матчах с аномальными скачками коэффициентов, – ТаТоТаке

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: нет

Ориентировочные составы на матч Десна – Арсенал-Киев

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Богданов – А. Фаворов, Хлебас, Картушов – Филиппов

Арсенал Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Домбровский, Ориховский – Калитвинцев, Липартия, Мудрык – Ковпак

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Арсенал-Киев должен побеждать, чтобы удержаться в УПЛ, однако у черниговцев также серьезные задачи. Во-первых, нужно раз и навсегда прекратить разговоры о каких-то договорнякаъ, одержав уверенную и красивую победу; во-вторых – в последнем домашнем матче "северяне" просто обязаны подарить своим болельщикам положительные эмоции. Когда две команды УПЛ чего-то очень сильно хотят, то на выходе мы часто получаем ничью – именно на нее можно поставить.