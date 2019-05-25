Карпати – Олімпік та ще два матчі УПЛ. Анонс

Карпати в рамках 31-го туру УПЛ приймають Олімпік, Ворскла зустрінеться з Чорноморцем, а Десна – з Арсеналом-Київ. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Олімпік

25 травня 17:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на каналі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Карпати у даному поєдинку спробують зачепитися за останню надію вирватись із зони плей-офф за УПЛ. Наразі львів'яни перебувають на десятій позиції з 29 очками в активі, а Олімпік знаходиться на дев'ятій всього у трьох залікових балах. Нічия "левів" не влаштує, адже в останньому турі доведеться сподіватися не тільки на поразку донеччан, а й на скорочення солідного розриву по різниці м'ячів. У підопічних Фабрі Гонсалеса наразі "-10", а у підопічних Ігоря Климовського – лише "-6". Цифри далеко не фатальні, але Карпатам для порятунку по голах повинно просто неймовірно пощастити.

"Родзинки":

– Карпати на своєму полі пропускають голи у всіх зустрічах з "олімпійцями".

– Олімпік утримує клубний рекорд, забиваючи на чужих полях 8 зустрічей поспіль.

– Олімпік при арбітрі Костянтині Труханові в УПЛ ще жодного разу не перемагав (1 нічия та 7 поразок).

Ігрова форма львів'ян не дуже сприяє успішному вирішенню завдання на збереження прописки. В крайніх п'яти матчах вони зазнали трьох поразок, остання з яких – у Одесі – виявилась ну зовсім вже ганебною (3:1). Розбити вдалось лише Десну, але там допомогла і погода, і фартові голи, і загальна непереконливість чернігівців. Олімпік в цей час також зірок з неба не хапав, чергуючи виграші з нічиїми, але поступився всього раз – все тій же Десні. Примітною є звитяга над Карпатами місяць тому, коли донеччани за рахунку 1:2 примудрилися забити два голи за дві хвилини. Сьогодні "зелено-білі" просто забов'язані брати реванш.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Йода – Г. Пасіч

Травмовані: Де Камарго – Балашов, Еногела

Орієнтовні склади на матч Карпати – Олімпік

Карпати: Кучинський – Мірошниченко, Нестеров, Сандохадзе, Бусько – Мякушко, Ді Франко, Кльоц, Онгла, Гуцуляк – Понде

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Клименчук – Гай, Політило – Матар, Тейшейра, Вантух – Дегтярьов

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Олімпіку в цьому матчі достатньо втримати нічию, хоча привізна оборона Карпат дозволяє сподіватися на більше. Втім, вдома львів'яни повинні поборотися – тим паче, що відступати їм нікуди. В перемогу таких слабеньких "левів" після фіаско в Одесі все одно не віриться, але результативна нічия цілком можлива.

Ворскла – Чорноморець

25 травня 17:00, Полтава, стадіон імені О. Бутовського

Головний арбітр: Сергій Бойко (Київська область)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ворскла у минулому турі перемогла Десну, очоливши другу шістку УПЛ з перевагою над чернігівцями в три залікових бали. Не помітно, щоб полтавці сильно горіли ідеєю виграти "Кубок престижу", але якщо вже з'явилась можливість – чому б не спробувати? Втім, Чорноморцю очки більш потрібні. Одесити наразі йдуть на останній позиції й вилітають напряму, однак до 11-го місця, яке займає Арсенал-Київ, всього один пункт. Навіть нічия за умов поразки киян влаштує "моряків", адже різниця м'ячів у них краще.

"Родзинки":

– Переможна серія Ворскли у зустрічах з Чорноморцем В УПЛ триває 8 матчів.

– Полтавчани можуть здобути 230-ту перемогу в Чемпіонатах.

– 25-й гол в УПЛ можуть забити В’ячеслав Шарпар та Олександр Кобахідзе (обоє – Ворскла).

Ворскла з 23-го квітня, коли вдалося відігратися з 0:3 у матчі проти Десни, не знає поразок – в активі "зелено-білих" дві нічиї та три перемоги. В їх числі і вольова звитяга в Одесі, коли на останніх хвилинах полтавці забили два голи. Підопічні Косовського не демонструють яскравого футболу, але беруть ефективністю – так, Арсенал-Київ пропустив від них два голи з трьох ударів за весь поєдинок. "Моряки" чимось схожі на Ворсклу – Карпати у минулому турі пропустили після першої ж осмисленої атаки команди Червєнкова. Втім, головною фішкою одеситів є характер, який дозволив у компенсований час вирвати перемогу в Чернігові (2:4) та уникнути поразки від "канонірів" (3:3). Словом, сьогодні має бути цікаво.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Шехіч (Ворскла)

Травмовані: Шуст (Ворскла)

Відсутні з інших причин: Мусолітін (Чорноморець; викликаний у збірну U-20)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Чорноморець

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Сапай – Габелок, Скляр – Саків, Васін, Ребенок – Коломоєць

Чорноморець: Кожухар – Голіков, Грачов, Рижук, Трубочкін – Бабенко, Морозенко – Танчик, Аржанов, Вільх'яльмссон – Павлов

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Ворскла вже давно здобуває перемоги в натужному стилі, забиваючи більше одного голу по великих святах. Команда слабенька в креативній складовій і зовсім не вмотивована на боротьбу до останнього – а от Чорноморець зараз на ходу і йому потрібні очки. Саме тому можна очікувати на важку перемогу "моряків".

Десна – Арсенал-Київ

25 травня 17:00, Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Десна після поразки від Ворскли втратила позицію на вершині другої шістки, відставши від полтавців на три очки. Нічого страшного, здавалось би, але даний програш став четвертим у п'яти останніх матчах і дев'ятим у рідних стінах – і це лише в рамках УПЛ. Найгіршим же фактом у цій ситуації є все гучніші розмови навколо участі в договірняках – вже навіть з'явились інсайди про стрімкий обвал букмекерських коефіцієнтів перед матчем Десни проти Карпат. Хочеться вірити, що такий симпатичний колектив просто поплив після непотрапляння у першу шістку.

"Родзинка"

– Арсенал-Київ може пропустити 700-й гол у Прем’єр-лізі (ще 1 м’яч).

– Десна утримує рекорд поточного сезону, обходячись на своєму полі без нічиїх 12 ігор поспіль (5 перемог і 7 поразок).

– Безнічийна гостьова клубна рекордна серія Арсенала-Київ триває 22 матчі (6 перемог та 16 поразок).

Арсенал-Київ у минулому турі не зміг дотиснути Олімпік (1:1), хоча грав у більшості майже тайм. Це одразу закрутило інтригу в боротьбі за виживання, адже Чорноморець йде прямо за передостанніми "канонірами", відстаючи всього на очко. За рівності по заліковим балам одесити обійдуть киян, адже у них краща різниця забитих і пропущених голів. Як на зло, у підопічних Ігоря Леонова саме зараз почався ігровий спад: вони не знають перемог протягом трьох матчів поспіль (2 нічиї, 1 поразка) та пропускають по два голи з трьох ударів – і їх дуже суперечливо судять. Втім, відступати Арсеналу-Київ нікуди – позаду прямий виліт.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: немає

Орієнтовні склади на матч Десна – Арсенал-Київ

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огиря, Богданов – А. Фаворов, Хльобас, Картушов – Філіппов

Арсенал Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак – Домбровський, Оріховський – Калітвінцев, Ліпартія, Мудрик – Ковпак

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Арсенал-Київ повинен перемагати, щоб втриматись в УПЛ, однак у чернігівців також серйозні задачі. По-перше, потрібно раз і назавжди припинити розмови про якісь договірняки, здобувши впевнену і красиву перемогу; по-друге – в останньому домашньому матчі "сіверяни" просто забов'язані подарувати своїм вболівальникам позитивні емоції. Коли дві команди УПЛ чогось дуже сильно бажають, то на виході ми часто отримуємо нічию – саме на неї можна поставити.