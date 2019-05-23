Мегремич покинет Карпаты в конце сезона, – СМИ

Защитник львовских Карпат Ади Мегремич, очевидно, сменит клубную прописку летом.

Боснийский центрбэк покинет "львов" по окончании сезона, сообщает Sport.ua.

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По информации издания, Мегремич отказался продлевать контракт с Карпатами и будет искать новый клуб в летнее трансферное окно. Защитник и руководство львовян не сошлись относительно условий нового соглашения. Ранее Карпаты перевели Мегремича в дубль из-за финансовых разногласий.

Ади Мегремич стал игроком Карпат прошлым летом. В нынешнем сезоне в его активе 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч.