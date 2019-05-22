"Однажды тебя хвалят, второй – г**ном поливают": голкипер Ворсклы Ткаченко высказался относительно критики

Голкипер Ворсклы Александр Ткаченко прокомментировал победу над Десной (1:0) и высказался относительно критики вратарей.

"Слава богу, что получилось так сыграть. Это вратарская судьба – один матч ты можешь сыграть хорошо, а второй плохо. Один раз тебя хвалят, а второй – г**ном поливают.

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Спокойно надо на это смотреть. Лучше, когда не бьют по воротам – тогда спокойнее. Выиграли и двигаемся дальше", – цитирует Ткаченко Tribuna.com.

Ворскла после этой победы обошла Десну в турнирной таблице УПЛ и заняла 7 место, набрав 41 очко.

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