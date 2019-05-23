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Десна участвовала в матчах с аномальными скачками коэффициентов, – ТаТоТаке

10:05 119 Читати українською
Десна участвовала в матчах с аномальными скачками коэффициентов, – ТаТоТаке
Десна / ФК Десна

Карпаты и Черноморец сыграли против Десны в поединках, перед которыми были резкие изменения коэффициентов.

50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко
 
50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко

За сутки до матча 29 тура УПЛ Карпаты – Десна (2:0) коэффициент на победу львовян был 2,4, но перед самым поединком упал до 1,7, сообщает журналист шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

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По информации журналиста, одна из скандинавских контор сняла этот поединок из списка доступных для ставок.

Аналогичная ситуация возникла в матче черниговской команды против Черноморца, когда они пропустили 3 гола за 5 минут. Его также снимали из списка.

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Десна Десна Карпаты Карпаты Карпаты - Десна Договорные матчи ТаТоТаке
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