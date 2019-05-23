Десна участвовала в матчах с аномальными скачками коэффициентов, – ТаТоТаке

Карпаты и Черноморец сыграли против Десны в поединках, перед которыми были резкие изменения коэффициентов.

За сутки до матча 29 тура УПЛ Карпаты – Десна (2:0) коэффициент на победу львовян был 2,4, но перед самым поединком упал до 1,7, сообщает журналист шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

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По информации журналиста, одна из скандинавских контор сняла этот поединок из списка доступных для ставок.

Аналогичная ситуация возникла в матче черниговской команды против Черноморца, когда они пропустили 3 гола за 5 минут. Его также снимали из списка.