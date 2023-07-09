Карпаты и Кривбасс встретятся в контрольном матче. Смотрите противостояние команд Маркевича и Вернидуба в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Карпаты – Кривбасс начнется в 18:00. Игру можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "львов".

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Интересно, что это лишь первая игра Карпат, которую болельщики смогут увидеть после прихода в команду Мирона Маркевича. До этого все игры проводили с соблюдением строгой секретности.

Добавим, что Карпаты недавно объявили о подписании аж 16 новичков. Уже 28 июля стартует Первая лига, а первым соперником "львов" станет Хуст.

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