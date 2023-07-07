Карпаты активно готовятся к новому сезону и работают над усилением состава. Главный тренер львовян Мирон Маркевич получил сразу 16 новых игроков.

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Как информирует официальный сайт клуба, Карпаты подписали вратаря, семь защитников, семь полузащитников и одного нападающего. К команде присоединились:

Андрей Кожухарь – вратарь;

Богдан Векляк – защитник;

Петр Долгов – защитник;

Александр Мизюк – защитник;

Павел Полегенько – защитник;

Богдан Порох – защитник;

Юрий Романюк – защитник;

Тимофей Сухарь – защитник;

Егор Демченко – полузащитник;

Егор Картушов – полузащитник;

Владислав Клименко – полузащитник;

Ян Костенко – полузащитник;

Кирилл Матвеев – полузащитник;

Евгений Пидлепенец – полузащитник;

Эдуардо Сантос Соарес – полузащитник;

Игорь Невес Алвес – нападающий.

Все футболисты принимают участие в тренировочных сборах команды в Закарпатье и готовятся к старту нового сезона. Первая лига стартует 28 июля. Подопечные Мирона Маркевича сыграют против Хуста в первом туре.

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