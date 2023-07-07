Карпаты объявили о летних новичках – сразу 16 игроков усилили состав львовян
Ряд футболистов присоединились к команде Мирона Маркевича.
Карпаты активно готовятся к новому сезону и работают над усилением состава. Главный тренер львовян Мирон Маркевич получил сразу 16 новых игроков.
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Как информирует официальный сайт клуба, Карпаты подписали вратаря, семь защитников, семь полузащитников и одного нападающего. К команде присоединились:
Андрей Кожухарь – вратарь;
Богдан Векляк – защитник;
Петр Долгов – защитник;
Александр Мизюк – защитник;
Павел Полегенько – защитник;
Богдан Порох – защитник;
Юрий Романюк – защитник;
Тимофей Сухарь – защитник;
Егор Демченко – полузащитник;
Егор Картушов – полузащитник;
Владислав Клименко – полузащитник;
Ян Костенко – полузащитник;
Кирилл Матвеев – полузащитник;
Евгений Пидлепенец – полузащитник;
Эдуардо Сантос Соарес – полузащитник;
Игорь Невес Алвес – нападающий.
Все футболисты принимают участие в тренировочных сборах команды в Закарпатье и готовятся к старту нового сезона. Первая лига стартует 28 июля. Подопечные Мирона Маркевича сыграют против Хуста в первом туре.
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