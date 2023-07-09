Карпати та Кривбас зустрінуться в контрольному матчі. Дивіться протистояння команд Маркевича та Вернидуба в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Карпати – Кривбас розпочнеться о 18:00. Гру можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі "левів".

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Цікаво, що це лише перша гра Карпат, яку вболівальники зможуть побачити після приходу в команду Мирона Маркевича. До цього всі ігри проводили з дотриманням суворої секретності.

Додамо, що Карпати нещодавно оголосили про підписання аж 16 новачків. Вже 28 липня стартує Перша ліга, а першим суперником "левів" стане Хуст.

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