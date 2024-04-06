Львовские Карпаты в 3-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги будут принимать ФСК Мариуполь. Ссылку на онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – ФСК Мариуполь стартует в 12:00. Встреча состоится на легендарном стадионе “Украина” во Львове.

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Где смотреть Карпаты – ФСК Мариуполь? Поединок будут транслировать YouTube-каналы ПФЛ и Карпат. На странице "львов" также предусмотрена предматчевая студия. Кроме этого, смотреть игру в прямом эфире можно в этой новости.

Напомним, первую часть сезона ФСК Мариуполь завершил на третьем месте в группе Б и финишировал вслед за Ингульцом и Левым берегом. После возобновления соревнований Карпаты успели одержать две победы – над Полтавой (2:1) и Викторией (1:0). Приазовцы оба своих поединка сыграли вничью 1:1 – сперва с Эпицентром, а затем с Прикарпатьем.

Ныне подопечные Олега Красноперова в турнирной таблице Чемпионской группы с 33 очками идут четвертыми. Карпаты же остаются лидером Первой лиги и имеют в своем активе 51 пункт.

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