Львівські Карпати у 3-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги прийматимуть ФСК Маріуполь. Онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Карпати – ФСК Маріуполь стартує о 12:00. Зустріч відбудеться на легендарному стадіоні "Україна" у Львові.

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Де дивитися Карпати – ФСК Маріуполь? Поєдинок транслюватимуть YouTube-канали ПФЛ та Карпат. На сторінці "левів" також передбачена передматчева студія. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.

Нагадаємо, першу частину сезону ФСК Маріуполь завершив на третій сходинці у групі Б та фінішував слідом за Інгульцем і Лівим берегом.

Після відновлення змагань Карпати встигли здобути дві перемоги – над Полтавою (2:1) та Вікторією (1:0). Приазовці обидва свої поєдинки зіграли внічию 1:1 – спершу з Епіцентром, а потім з Прикарпаттям.

Нині підопічні Олега Краснопьорова у турнірній таблиці Чемпіонської групи з 33 очками йдуть четвертими. Карпати ж залишаються лідером Першої ліги і мають у своєму доробку 51 пункт.

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