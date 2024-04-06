Карпати – ФСК Маріуполь: онлайн-трансляція матчу з конкурентом за вихід в УПЛ
Львівські Карпати у 3-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги прийматимуть ФСК Маріуполь. Онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".
Матч Карпати – ФСК Маріуполь стартує о 12:00. Зустріч відбудеться на легендарному стадіоні "Україна" у Львові.
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Де дивитися Карпати – ФСК Маріуполь? Поєдинок транслюватимуть YouTube-канали ПФЛ та Карпат. На сторінці "левів" також передбачена передматчева студія. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.
Нагадаємо, першу частину сезону ФСК Маріуполь завершив на третій сходинці у групі Б та фінішував слідом за Інгульцем і Лівим берегом.
Після відновлення змагань Карпати встигли здобути дві перемоги – над Полтавою (2:1) та Вікторією (1:0). Приазовці обидва свої поєдинки зіграли внічию 1:1 – спершу з Епіцентром, а потім з Прикарпаттям.
Нині підопічні Олега Краснопьорова у турнірній таблиці Чемпіонської групи з 33 очками йдуть четвертими. Карпати ж залишаються лідером Першої ліги і мають у своєму доробку 51 пункт.
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