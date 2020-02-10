Карпаты арендовали Матара Дийе

Львовский клуб продолжает усиливаться перед началом второй половины сезона.

Львовские Карпаты усилились сенегальским нападающим Олимпика Матаром Дийе, сообщает официальный сайт клуба.

Санжар: Готовим футболистов, чтобы они не обращали внимание на все, что происходит вокруг Карпат

22-летний форвард присоединился к лагерю "зелено-белых" на правах аренды. Детали сделки не сообщаются.

Напомним, Дийе перешел в Олимпик как свободный агент из итальянской команды Эсте в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел за дончан 10 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Ворскла одолела Насаф, Мариуполь расписал ничью со Львовом и переиграл Черноморец: спарринги клубов УПЛ