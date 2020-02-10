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Карпаты арендовали Матара Дийе

22:20 30 Читати українською
Карпаты арендовали Матара Дийе
Матар Дийе (слева) / ФК Карпаты

Львовский клуб продолжает усиливаться перед началом второй половины сезона.

Львовские Карпаты усилились сенегальским нападающим Олимпика Матаром Дийе, сообщает официальный сайт клуба.

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22-летний форвард присоединился к лагерю "зелено-белых" на правах аренды. Детали сделки не сообщаются.

Напомним, Дийе перешел в Олимпик как свободный агент из итальянской команды Эсте в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел за дончан 10 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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