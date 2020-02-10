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Карпати орендували Матара Дійє

22:18 833 Читать на русском
Карпати орендували Матара Дійє
Матар Дійє (ліворуч) / ФК Карпати

Львівський клуб продовжує підсилюватись перед початком другої половини сезону.

Львівські Карпати підсилились сенегальским нападником Олімпіка Матаром Дійє, повідомляє офіційний сайт клубу.

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22-річний форвард приєднався до табору "зелено-білих" на правах оренди. Деталі угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Дійє перейшов до Олімпіка як вільний агент з італійської команди Есте у січні 2019 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 10 поєдинків, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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