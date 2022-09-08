Кариус близок к сенсационному возвращению в АПЛ – неудачник Киева понадобился самому богатому клубу мира
Голкипер-курьез Лорис Кариус получил шанс задержаться в английской Премьер-лиге.
Услуги 29-летнего немца экстренно понадобились Ньюкаслу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Неудачник финала ЛЧ в Киеве ошеломил горой мышц – фото дня
"Сороки" остались без достойного дублера для Ника Поупа. Дубравку в последние дни трансферного окна арендовал МЮ, а Дарлоу получил тяжелую травму лодыжки. Нового вратаря пришлось искать среди свободных агентов, и Кариус оставался доступен после завершения контракта с Ливерпулем. Голкипер сегодня должен пройти медосмотр и подписать краткосрочный контракт с самым богатым клубом мира, если все будет в порядке.
Напомним, в финале ЛЧ 2017/18 Ливерпуль – Реал на НСК Олимпийский в Киеве Кариус допустил две ужасающие результативные ошибки и похоронил команду Клоппа (мадридцы выиграли 3:1). После этого карьера Лориса пошла на резкий спад – роль дублера Алиссона, шатание арендами и уже 1,5 года без выходов в официальных матчах.
Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"