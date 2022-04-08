Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус нашел себе новое хобби, от которого не скрывает удовольствия.

В текущем сезоне 28-летний немец совершенно не получает доверия от Юргена Клоппа, ни разу не попав даже в заявку. В последний раз Лорис Кариус выходил на поле в официальном матче еще 28 февраля 2021-го, выступая в аренде за Унион Берлин.

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Впрочем, вратарь, такое впечатление, не слишком озабочен отсутствием игровой практики. Кариус сосредоточился на усовершенствовании своего тела, активно работая в тренажерном зале. Результаты заметны невооруженным глазом – Лорис в Instagram выложил подтверждающее фото.

Похоже, что именно в спортзале вратарь отвлекается от неудачного периода в футболе. "Как только ты видишь результаты, это становится зависимостью", – написал кипер Ливерпуля в одном из постов.

Напомним, в финале ЛЧ 2017/18 Ливерпуль – Реал, который сыграли на НСК Олимпийский в Киеве, Кариус допустил две ужасающие результативные ошибки, решившие судьбу матча (мадридцы выиграли 3:1). По завершении сезона 2021/22 он станет свободным агентом.

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*слева – Лорис Кариус сейчас, справа – он же в финале ЛЧ 2017/18