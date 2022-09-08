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Невдаха фіналу ЛЧ в Києві приголомшив горою м'язів – фото дня

"Сороки" залишилися без гідного дублера для Ніка Поупа. Дубравку в останні дні трансферного вікна орендував МЮ, а Дарлоу зазнав важкої травми щиколотки. Нового воротаря довелося шукати серед вільних агентів, і Каріус залишався доступним після завершення контракту з Ліверпулем. Голкіпер сьогодні повинен пройти медогляд і підписати короткостроковий контракт з найбагатшим клубом світу, якщо все складеться гаразд.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ 2017/18 Ліверпуль – Реал, який зіграли на НСК Олімпійський у Києві, Каріус припустився двох жахливих результативних помилок і поховав команду Клоппа (мадридці виграли 3:1). Після цього кар'єра Лоріса пішла на різкий спад – роль дублера Аліссона, вештання орендами і вже 1,5 року без виходів у офіційних матчах.

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