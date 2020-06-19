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Каргбо поставил себе амбитную цель в Динамо на нынешний сезон

11:23 - Читати українською
Каргбо поставил себе амбитную цель в Динамо на нынешний сезон
Ибрагим Каргбо / Фото ФК Динамо

Бельгийский форвард Динамо Ибрагим Каргбо сумел дебютировать за киевлян в матче против Миная (2:0).

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

"Я очень счастлив получить шанс наконец сыграть за Динамо. Особенно приятно, что мой дебют выпал на полуфинал Кубка Украины, в котором наша команда показала хорошую игру и одержала победу.

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Я не могу давать обещания, потому что все будет зависеть от игрового времени и от того, как будет складываться каждая игра. Скажу так: ставлю себе цель забить четыре мяча до конца сезона. Думаю, это было бы неплохим результатом. К тому же, ты никогда не знаешь, можно оформить хет-трик в одном матче", – цитирует официальный сайт киевлян.

Напомним, зимой Каргбо присоединился к киевскому клубу на правах свободного агента.

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