Каргбо поставил себе амбитную цель в Динамо на нынешний сезон

Бельгийский форвард Динамо Ибрагим Каргбо сумел дебютировать за киевлян в матче против Миная (2:0).

"Я очень счастлив получить шанс наконец сыграть за Динамо. Особенно приятно, что мой дебют выпал на полуфинал Кубка Украины, в котором наша команда показала хорошую игру и одержала победу.

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Я не могу давать обещания, потому что все будет зависеть от игрового времени и от того, как будет складываться каждая игра. Скажу так: ставлю себе цель забить четыре мяча до конца сезона. Думаю, это было бы неплохим результатом. К тому же, ты никогда не знаешь, можно оформить хет-трик в одном матче", – цитирует официальный сайт киевлян.

Напомним, зимой Каргбо присоединился к киевскому клубу на правах свободного агента.

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