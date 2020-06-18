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Минай – Динамо: Каргбо похвастался техническими навыками в дебютном матче за киевский клуб

11:26 - Читати українською
Минай – Динамо: Каргбо похвастался техническими навыками в дебютном матче за киевский клуб
Ибрагим Каргбо / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо впервые надел футболку киевлян в официальном матче и остался доволен.

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

Дебют Ибрагима Каргбо пришелся на полуфинальный матч Кубка Украины против Миная (2:0). 20-летний бельгиец на 61-й минуте встречи заменил Франа Соля.

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"Счастлив дебютировать и достичь результата. Мы в финале Кубка Украины", – написал Каргбо в Instagram.

Также форвард не поленился опубликовать короткую видеоподборку с матча, где Ибрагим демонстрирует свою технику и скорость. Напомним, зимой Каргбо присоединился к киевскому клубу на правах свободного агента.

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