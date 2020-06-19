Каргбо поставив собі амбітну ціль у Динамо на нинішній сезон

Бельгійський форвард Динамо Ібрагім Каргбо зумів дебютувати за киян у матчі проти Миная (2:0).

"Я дуже щасливий отримати шанс нарешті зіграти за Динамо. Особливо приємно, що мій дебют випав на півфінал Кубку України, в якому наша команда показала хорошу гру та здобула перемогу.

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Я не можу давати обіцянки, бо все залежатиме від ігрового часу та від того, як складатиметься кожна гра. Скажу так: ставлю собі за мету забити чотири м’ячі до кінця сезону. Думаю, це було б непоганим результатом. До того ж, ти ніколи не знаєш, можна оформити хет-трик в одному матчі", – цитує офіційний сайт киян.

Нагадаємо, взимку Каргбо приєднався до київського клубу на права вільного агента.

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