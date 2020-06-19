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Каргбо поставив собі амбітну ціль у Динамо на нинішній сезон

11:23 - Читать на русском
Каргбо поставив собі амбітну ціль у Динамо на нинішній сезон
Ібрагім Каргбо / Фото ФК Динамо

Бельгійський форвард Динамо Ібрагім Каргбо зумів дебютувати за киян у матчі проти Миная (2:0).

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

"Я дуже щасливий отримати шанс нарешті зіграти за Динамо. Особливо приємно, що мій дебют випав на півфінал Кубку України, в якому наша команда показала хорошу гру та здобула перемогу.

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Я не можу давати обіцянки, бо все залежатиме від ігрового часу та від того, як складатиметься кожна гра. Скажу так: ставлю собі за мету забити чотири м’ячі до кінця сезону. Думаю, це було б непоганим результатом. До того ж, ти ніколи не знаєш, можна оформити хет-трик в одному матчі", – цитує офіційний сайт киян.

Нагадаємо, взимку Каргбо приєднався до київського клубу на права вільного агента.

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