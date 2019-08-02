Карека, который летом покинул Ворсклу, перешел в Аполлон

Экс-нападающий Ворсклы Николас Карека продолжит карьеру в кипрском Аполлоне.

О своем переходе в состав бронзового призера прошлого сезона чемпионата Кипра экс-игрок Ворсклы Николас Карека сообщил на своей странице в Instagram. Детали контракта не разглашаются.

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Напомним, Карека провел в полтавской команде только один сезон, ведь был арендован у бразильского Гремио, а Ворскла не продлила арендное соглашение с футболистом.

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К слову, в сезоне 2018/19 Карека сыграл за полтавчан 31 поединок во всех турнирах, где отметился тремя голами и результативным пасом.