toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Карека, который летом покинул Ворсклу, перешел в Аполлон

17:46 25 Читати українською
Карека, который летом покинул Ворсклу, перешел в Аполлон
Николас Карека / Соцсети

Экс-нападающий Ворсклы Николас Карека продолжит карьеру в кипрском Аполлоне.

О своем переходе в состав бронзового призера прошлого сезона чемпионата Кипра экс-игрок Ворсклы Николас Карека сообщил на своей странице в Instagram. Детали контракта не разглашаются.

Карека покинул Ворсклу

Напомним, Карека провел в полтавской команде только один сезон, ведь был арендован у бразильского Гремио, а Ворскла не продлила арендное соглашение с футболистом.

Косовский: В ближайшее время в Ворскле появятся новые качественные футболисты

К слову, в сезоне 2018/19 Карека сыграл за полтавчан 31 поединок во всех турнирах, где отметился тремя голами и результативным пасом.

blog_ava
Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии в следующем раунде Лиги Европы
00:37
1096
Теги
Трансферы Аполлон Аполлон Николас Карека Николас Карека Мир Ворскла Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
57
мин
ПСЖ
15:00
Ренн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук