Косовский: В ближайшее время в Ворскле появятся новые качественные футболисты

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал поражение полтавской команды от Зари (0:1) в стартовом матче нового сезона чемпионата Украины.

"Бывают такие игры, когда переигрываешь соперника по эпизодам. Создаешь моменты, но не получается забить. Если бы забили, мы играли бы лучше. Ребята хотели победить и причины нервозности понятны.

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Я поблагодарил ребят за игру. Да, не было завершение атак. Для того, чтобы играть в комбинационный футбол, нужно приложить сверхусилия, но мы тоже берем во внимание соперника. Заря создала серьезное сопротивление. Наши игроки хотели победить. Но не все и не сразу получается.

Мы ведем переговоры. Все в процессе. Я думаю, что в ближайшее время появятся качественные футболисты, которые не просто придут, а усилят команду.

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Советуется ли руководство клуба относительно потенциальных новичков? Какая вам разница, если в команду придут опытные игроки, которые помогут? Мы вместе принимаем решения. Важно, чтобы эти футболисты помогли", – цитирует Косовского пресс-служба Ворсклы.