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Косовский: В ближайшее время в Ворскле появятся новые качественные футболисты

19:23 14 Читати українською
Косовский: В ближайшее время в Ворскле появятся новые качественные футболисты
Виталий Косовский / фото: Ворскла

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал поражение полтавской команды от Зари (0:1) в стартовом матче нового сезона чемпионата Украины.

 
Богдан Леднев 3’
3’ Богдан Леднев

"Бывают такие игры, когда переигрываешь соперника по эпизодам. Создаешь моменты, но не получается забить. Если бы забили, мы играли бы лучше. Ребята хотели победить и причины нервозности понятны.

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Я поблагодарил ребят за игру. Да, не было завершение атак. Для того, чтобы играть в комбинационный футбол, нужно приложить сверхусилия, но мы тоже берем во внимание соперника. Заря создала серьезное сопротивление. Наши игроки хотели победить. Но не все и не сразу получается.

Мы ведем переговоры. Все в процессе. Я думаю, что в ближайшее время появятся качественные футболисты, которые не просто придут, а усилят команду.

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Советуется ли руководство клуба относительно потенциальных новичков? Какая вам разница, если в команду придут опытные игроки, которые помогут? Мы вместе принимаем решения. Важно, чтобы эти футболисты помогли", – цитирует Косовского пресс-служба Ворсклы.

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Ворскла - Заря Ворскла Ворскла Первая лига Виталий Косовский Виталий Косовский
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