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Карека покинул Ворсклу

16:56 45 Читати українською
Карека покинул Ворсклу
Николас Карека / Фото пресс-службы Ворсклы

Форвард Николас Карека прекратил сотрудничество с полтавским клубом.

Ворскляне на официальном сайте объявили, что не будут продолжать арендное соглашение бразильца.

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Карека возвращается на родину в Гремио, которому он и принадлежит. В сезоне 2018/19 нападающий смог отличиться двумя голами в 23 матчах за украинскую команду. Полтавчане не пробились в первую шестерку и лишились возможности побороться за еврокубки.

Напомним, ранее Ворсклу покинул голкипер Богдан Шуст, который пополнил ряды Ингульца.

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Трансферы Гремио Гремио Николас Карека Николас Карека Ворскла Ворскла
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