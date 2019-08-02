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Карека, який влітку покинув Ворсклу, перейшов у Аполлон

17:46 631 Читать на русском
Карека, який влітку покинув Ворсклу, перейшов у Аполлон
Ніколас Карека / Соцмережі

Екс-нападник Ворскли Ніколас Карека продовжить кар'єру у кіпрському Аполлоні.

Про свій перехід у стан бронзового призера минулого сезону чемпіонату Кіпру екс-гравець Ворскли Ніколас Карека повідомив на своїй сторінці в Instagram. Деталі контракту не розголошуються.

Карека покинув Ворсклу

Нагадаємо, Карека провів у полтавській команді лише один сезон, адже був орендований у бразильського Греміо, а Ворскла не продовжила орендну угоду з футболістом.

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До слова, у сезоні 2018/19 Карека зіграв за полтавців 31 поєдинок в усіх турнірах, де відзначився трьома голами та результативним пасом.

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Теги
Трансфери Аполлон Аполлон Ніколас Карека Ніколас Карека Світ Ворскла Ворскла
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