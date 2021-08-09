"Впечатления о матче положительные, потому что создали много моментов в первом тайме. Как я видел со скамейки, переигрывали соперника, забили гол, создавали еще моменты. Были полумоменты у соперника, могли забить, но не особо серьезные.

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Во втором тайме была уже более открытая игра, поскольку им нужно было забивать. У нас появились контратаки, мы могли забивать больше. Затем такая развязка с двумя пенальти – и те, и те не забили, можно назвать это равноценным бонусом для обеих команд. Мне кажется было бы несправедливо, если бы мы не забили, а они забили.

Главный тренер всегда нам говорит, что важны не только 11 игроков, которые выходят в стартовом составе. Важны все игроки, которые выходят на замену. У нас есть пять замен, и они часто решают исход матча, потому что это и свежесть, и креатив. Тренер требует, чтобы замены усиливали игру в каждом матче.

Статистика ударов – это подтверждение того, что мы создавали очень много моментов, которые не реализовали. Было бы несправедливо, если бы матч завершился вничью. Мы создали много моментов, не хватило реализации. Будем работать над этим и достигать более уверенных положительных результатов", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

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