"Враження про матч позитивні, тому що створили багато моментів в першому таймі. Як я бачив з лавки, перегравали суперника, забили гол, створювали ще моменти. Були напівмоменти у суперника, могли забити, але не особливо серйозні.

Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу

У другому таймі була вже більш відкрита гра, оскільки їм потрібно було забивати. У нас з'явилися контратаки, ми могли забивати більше. Потім така розв'язка з двома пенальті – і ті, і ті не забили, можна назвати це рівноцінним бонусом для обох команд. Мені здається було б несправедливо, якби ми не забили, а вони забили.

Головний тренер завжди нам говорить, що важливі не тільки 11 гравців, які виходять у стартовому складі. Важливі всі гравці, які виходять на заміну. У нас є п'ять замін, і вони часто вирішують результат матчу, тому що це і свіжість, і креатив. Тренер вимагає, щоб заміни посилювали гру в кожному матчі.

Статистика ударів – це підтвердження того, що ми створювали дуже багато моментів, які не реалізували. Було б несправедливо, якби матч завершився внічию. Ми створили багато моментів, не вистачило реалізації. Будемо працювати над цим і досягати більш впевнених позитивних результатів", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

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