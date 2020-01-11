Караваев: Уверен, что Гармаш вернется в Динамо

Полузащитник Динамо Александр Караваев прокомментировал переход Дениса Гармаша в турецкий Ризеспор.

"Насколько я понял, он только на полгода нас покинул. Конечно, будет трудно. Это человек и настроения, и позитива. Нам его будет не хватать. Но я уверен, что он вернется", – сказал Караваев Youtube-каналу FootballHub.

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Напомним, Гармаш будет выступать за Ризеспор в аренде до конца текущего сезона. Вчера украинец дебютировал за свою новую команду в товарищеском матче против Акхисара. В первой части сезона Гармаш сыграл за Динамо 13 матчей в УПЛ и 4 в Лиге Европы.

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