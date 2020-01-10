Бурда – об уходе Гармаша из Динамо: Наверное, так будет лучше для него

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал переход Дениса Гармаша из киевского клуба в турецкий Ризеспор.

"Переход Гармаша был неожиданным, мы даже не знали. Да, он долго был в Динамо, и кто бы что ни говорил, он всегда переживал за результат и сражался на поле. Потеряли такого игрока, но, наверное, так будет лучше для него. время покажет. Если вернется, все будут только рады", – сказал Бурда Youtube-каналу FootballHub.

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Напомним, Гармаш будет выступать за Ризеспор в аренде до конца текущего сезона. Сегодня украинец дебютировал за свою новую команду в товарищеском матче против Акхисара.

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