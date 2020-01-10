toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Бурда – об уходе Гармаша из Динамо: Наверное, так будет лучше для него

10 января 22:32 272 Читати українською
Бурда – об уходе Гармаша из Динамо: Наверное, так будет лучше для него
Никита Бурда / фото из открытых источников

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал переход Дениса Гармаша из киевского клуба в турецкий Ризеспор.

"Переход Гармаша был неожиданным, мы даже не знали. Да, он долго был в Динамо, и кто бы что ни говорил, он всегда переживал за результат и сражался на поле. Потеряли такого игрока, но, наверное, так будет лучше для него. время покажет. Если вернется, все будут только рады", – сказал Бурда Youtube-каналу FootballHub.

Миколенко: Без Гармаша в Динамо будет скучно

Напомним, Гармаш будет выступать за Ризеспор в аренде до конца текущего сезона. Сегодня украинец дебютировал за свою новую команду в товарищеском матче против Акхисара.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1533
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ризеспор Ризеспор Денис Гармаш Денис Гармаш Никита Бурда Никита Бурда
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
13
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук