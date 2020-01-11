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Караваєв: Впевнений, що Гармаш повернеться у Динамо

08:00 795 Читать на русском
Караваєв: Впевнений, що Гармаш повернеться у Динамо
Олександр Караваєв / фото з відкритих джерел

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував перехід Дениса Гармаша в турецький Різеспор.

"Наскільки я зрозумів, він тільки на півроку нас покинув. Звичайно, буде важко. Це людина і настрою, і позитиву. Нам буде його бракувати. Але я впевнений, що він повернеться", – сказав Караваєв Youtube-каналу FootballHub.

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Нагадаємо, Гармаш виступатиме за Різеспор в оренді до кінця поточного сезону. Вчора українець дебютував за свою нову команду в товариському матчі проти Акхісара. У першій частині сезону Гармаш зіграв за Динамо 13 матчів в УПЛ та 4 в Лізі Європи.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Караваєв Олександр Караваєв Денис Гармаш Денис Гармаш
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