Караваєв: Впевнений, що Гармаш повернеться у Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував перехід Дениса Гармаша в турецький Різеспор.

"Наскільки я зрозумів, він тільки на півроку нас покинув. Звичайно, буде важко. Це людина і настрою, і позитиву. Нам буде його бракувати. Але я впевнений, що він повернеться", – сказав Караваєв Youtube-каналу FootballHub.

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Нагадаємо, Гармаш виступатиме за Різеспор в оренді до кінця поточного сезону. Вчора українець дебютував за свою нову команду в товариському матчі проти Акхісара. У першій частині сезону Гармаш зіграв за Динамо 13 матчів в УПЛ та 4 в Лізі Європи.

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