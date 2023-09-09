Защитник сборной Украины Александр Караваев накануне дуэли с "Тремя львами" рассказал, кто произвел на него наибольшее впечатление в английском футболе.

– Игра кого из англичан произвела на вас в детстве неизгладимое впечатление?

– Уэйна Руни, Дэвида Бекхэма и Райана Гиггза.

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– Ваша пятерка лучших игроков Англии за последние 20 лет?

– Все тот же Уэйн Руни, Харри Кейн, Стив Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд.

– Был ли у вас когда-нибудь вариант попробовать свои силы в английском футболе?

– Если были бы такие предложения, то обязательно оказался бы там. Но их не было.

– Если бы выпала возможность выбирать, в какой клуб перешли бы?

– Конечно, всегда хочется играть за лучших. В детстве был болельщиком Манчестер Юнайтед и Арсенала. Но после того, как я сыграл на Олд Траффорд - влюбился в этот стадион, – сказал Караваев в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Александр попал в заявку сборной Украины на нынешний матч с Англией. Начало встречи в 19:00.

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