Сборная Украины в рамках 4-го тура отбора к Евро-2024 сыграет со сборной Англии. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Противостояние сборной Украины с Англией – довольно печальная история. В девяти встречах "сине-желтые" одержали только одну победу (в далеком 2009-м), дважды сыграв вничью и забив всего три гола. Зацепиться за очки в игре с "тремя львами" не удается с 2013 года...

Украина – Англия: где смотреть матч отбора Евро-2024

К тому же, в этих поединках Украина регулярно попадает в странные истории. То арбитры не засчитают гол Девича, то Днепр-Арену на 10 лет отстранят от матчей сборной, то тренер у нас работает аж на трех должностях сразу. А теперь мы вынуждены принимать британцев во Вроцлаве, где местные ультрас протестуют против украинских беженцев – впрочем, Александр Усик какие-то две недели назад получил здесь бешеную поддержку.

Тягаться со сборной Англии в отборочных турнирах очень трудно даже грандам. Что уж говорить об Украине. Тем не менее, каждая неудача в поединках с "тремя львами" страшно бесит украинских фанов – не в последнюю очередь из-за безапелляционности поражений. Впрочем, любая черная серия рано или поздно должна завершиться.

Тем более, что Англия мотивирована так себе. Подопечные Гарета Саутгейта за четыре тура набрали 12 очков, забив 15 голов при одном пропущенном – они лидируют в группе, а отрыв от третьего места составляет аж 9 зачетных баллов (правда, итальянцы имеют в запасе два матча). Сейчас уже нет разницы, какую позицию займет сборная – первое или второе – а потому де-факто можно говорить о квалификации британцев на Евро.

Поверить в какой-то другой итог отбора нереально. А вот в выездную осечку англичан верится всегда – достаточно вспомнить недавний обгазон в Будапеште, когда венгры победили со счетом 4:0 (правда, в Лиге наций, но играла основа). С кризисными итальянцами во втором тайме тоже возникли серьёзные проблемы, и даже первый тайм против Северной Македонии чем-то напоминал наши мучения в Скопье.

Англия включает полную мощность только на отдельных отрезках, а значит у сборной Украины будут шансы. К тому же, у "трех львов" есть определенные пробоины в заявке – из-за травм пришлось отказаться от Грилиша, Трента, Шоу, Стоунза, Мингза и Джеймса. Заменить их смогут другие звезды (в частности, Джуд и Мэддисон), но вышеупомянутых лидеров все равно не будет хватать. В конце концов, когда в обороне играет Магуайр, всегда можно надеяться на сенсацию.

А если серьезно, то сегодня было бы неплохо вспомнить весеннюю встречу на Уэмбли. Да, островитяне легко нас переехали, наказав за сырой тактический план Ротаня – однако в его основе лежала правильная идея. С англичанами старались работать без страха, с владением в центре поля и смелым прессингом.

В Лондоне "сине-желтых" сгубило постоянное стягивание игроков в зону мяча без открываний впереди, а также проблемы на флангах. Особенно трудно было слева, где Мудрик только имитировал помощь в обороне (и вообще не был эффективным в прессинге). В последующих матчах такой ужасной картины уже не возникало – как у Мудрика, так и у сборной Украины.

Под руководством Сергея Реброва наша национальная команда заиграла значительно интереснее. Во-первых, тактическая модель стала гибкой и учитывала особенности футболистов. Например, в схеме 4-2-3-1 Цыганков играл как на фланге, так и "десяткой" (прессингуя в одной линии с Довбиком). Ярмоленко часто открывался в центре, Судаков начинал продвижение с позиции фулбека, а Степаненко прикрывал Тымчика.

Во-вторых, Украина во главе с Ребровым умело адаптировалась под неудачные старты матчей. Находились эффективные решения как в пределах одной схемы, так и в результате замен с перестройками. Показательным стал поединок в Скопье, где сборная проиграла первый тайм со счетом 0:2 – а завершила матч победой. Такого в истории "сине-желтых" не случалось 23 года.

Впрочем, тревожили проблемы под прессингом. Даже карлики из Мальты смело накрывали нашу команду, легко держа ее на дистанции – не говоря уже о Северной Македонии и Германии. Да, Украина адаптировалась, но в Бремене и Скопье давление соперников конвертировалось в голы. И это изрядно тревожит перед противостоянием с Англией.

Хотя весной британцы не так уж и сильно душили "сине-желтых", больше пользуясь позиционными провисаниями и ошибками защитников. Их возникало много – и они были разноплановыми. Где-то случались обычные привозы, а где-то сыпалась вся структура обороны. Эта уязвимость заставляет Украину осторожнее относиться к собственным владениям.

С этим, кстати, проблем на Уэмбли не было. Украина держала мяч много и уверенно. Не хватало только открываний, но под руководством Сергея Реброва можно надеяться на улучшение. В целом заметно, что у сборной появился современный тренерский штаб – да, проблемы на поле все равно возникают, однако сейчас существует устойчивая уверенность в способности их решить.

Определенное беспокойство вызывает кадровая ситуация. Сразу 10 футболистов из нашей заявки не набрали в текущем сезоне хотя бы 50% от доступных игровых минут. Среди них – Зинченко, Миколенко, Яремчук, Степаненко, Судаков и Мудрик. Малиновского вообще не вызывали, а Шапаренко с Тымчиком травмировались. Ярмоленко же только вернулся из лазарета и пока не тренировался в общей группе.

Впрочем, этих футболистов есть кем заменить. Цыганков может вернуться на позицию вингера (плюс есть Зубков), Довбик с Ванатом выиграли конкуренцию у Яремчука, а вместо Шапаренко вызвали проверенного Пихаленка. В теории, левым защитником может сыграть Матвиенко – тогда в центре обороны выйдут Забарный и Попов. По игре Зинченко вопросов вообще нет, да и Судаков вернулся эффектно.

Словом, вариативность у сборной Украины широкая. Посмотрим, как ею распорядится Сергей Ребров. Легкой прогулки никто не обещал, но бояться грандов тоже нет смысла. Украина, по большому счету, ничего не потеряет в сегодняшнем матче – наши ключевые битвы впереди.

А вот сенсация во Вроцлаве серьезно бы повысила шансы на выход в Евро напрямую...

Ориентировочные составы на матч Украина – Англия

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Судаков, Степаненко, Зинченко – Цыганков, Довбик, Мудрик

Англия: Пикфорд – Уокер, Геи, Магуайр, Чилвелл – Хендерсон, Беллингем, Райс – Сака, Кейн, Мэддисон

Прогноз "Футбол 24"

Очевидно, что сборная Англии – фаворит. У команды Гарета Саутгейта огромный запас прочности как по кадрам, так и по игре. К тому же, лидеры "трех львов" находятся в прекрасной форме.

У магического Беллингема 5 голов и ассист в четырех матчах за Реал, Кейн сделал 3+1 за Баварию в трех, Мэддисон с 2+2 бьет рекорды АПЛ – за последние 5 лет никто не забивал столько голов ударами с дистанции. А еще стоит вспомнить о классном старте от Райса и Саки. Даже последний сейв Пикфорда заставляет дрожать.

Прогнозировать поражение скучно, а победу – наивно. Впрочем, за ничью нашей команде зацепиться по силам. Как мы уже писали, Англия при всей своей монструозной статистике тоже имела проблемы в отборе, да и вообще британцы на выезде всегда дают шансы соперникам. За последние два года у подопечных Гарета Саутгейта отбирали очки чехи, поляки и венгры – разве украинцы хуже?

У нас собралась довольно интересная команда, которая демонстрирует симпатичный и тактически грамотный футбол. Поединок против Германии показал, что Украина готова цепляться за результат в матчах с грандами – хотя дальнейшие поединки доказали, что без пропущенных голов не обойдется. Но и забивают "сине-желтые" регулярно.

Учитывая вышеупомянутые факторы, мы рискнем заявить, что ничья в сегодняшней встрече вполне реальна.

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