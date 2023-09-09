Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком игроков, которые могут выйти на поле в матче отбора Евро-2024 против Англии.

Рулевой "сине-желтых" сформировал окончательную заявку из 23 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Англия: где смотреть матч отбора Евро-2024

Из состава пришлось отсеять Александра Тымчика, Александра Зубкова и Александра Пихаленка. Об отсутствии защитника Динамо было известно заранее, поскольку он получил травму. Зато радует фамилия капитана Андрея Ярмоленко, который в последние дни усиленно набирал форму после повреждения.

Заявка сборной Украины на матч против Англии

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Егор Назарина, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Матч отбора к Евро-2024 Украина – Англия состоится сегодня, 9 сентября, во Вроцлаве. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. Англия выиграла все 4 поединка и возглавляет группу С, имея 12 очков. Украина в трех матчах набрала 6 баллов и идет второй. У Италии и Северной Македонии по 3 пункта, но "Скуадра Адзурра" сыграла на матч меньше.

Украина – Англия: анонс матча отбора Евро-2024