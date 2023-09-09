Захисник збірної України Олександр Караваєв напередодні дуелі з "Трьома левами" розповів, хто справив на нього найбільше враження в англійському футболу.

– Гра кого з англійців справила на вас у дитинстві незабутнє враження?

– Вейна Руні, Девіда Бекхема та Райяна Гіггза.

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– Ваша п'ятірка найкращих гравців Англії за останні 20 років?

– Все той же Вейн Руні, Харрі Кейн, Стівен Джеррард, Френк Лемпард та Ріо Фердінанд.

– Чи був у вас коли-небудь варіант спробувати свої сили в англійському футболі?

– Якщо були б такі пропозиції, то обов'язково опинився б там. Але їх не було.

– Якби випала можливість обирати, до якого клубу перейшли б?

– Звісно, завжди хочеться грати за найкращих. В дитинстві був уболівальником Манчестер Юнайтед та Арсенала. Та після того, як я зіграв на Олд Траффорд – закохався в цей стадіон, – сказав Караваєв у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Олександр потрапив до заявки збірної України на нинішній матч з Англією. Початок зустрічі о 19:00.

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