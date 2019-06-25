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Караваев присоединится к Динамо на первом тренировочном сборе, – СМИ

06:30 339 Читати українською
Караваев присоединится к Динамо на первом тренировочном сборе, – СМИ
Александр Караваев / ФК Заря

Полузащитник Зари и сборной Украины Александр Караваев в ближайшее время присоединиться к киевскому Динамо.

Динамо и Заря согласовали условия трансфера полузащитника луганского клуба и сборной Украины Александра Караваева, информирует Sportarena.

"Я никогда не играл в Лиге чемпионов", – Караваев прокомментировал информацию о переходе в Динамо

По информации издания, игрок должен присоединиться к "бело-синим" перед первым тренировочным сбором. Если клуб и футболист достигнут договоренности об условиях личного контракта, то, вполне вероятно, еще до отъезда на сборы Динамо подпишет соглашение с игроком.

Приобретение Караваева призвано усилить конкуренцию на правом фланге столичного клуба. Отметим, что контракт капитана луганчан с клубом действует до лета 2020 года. В сезоне 2018/19 Караваев забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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