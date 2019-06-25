Караваєв приєднається до Динамо на першому тренувальному зборі, – ЗМІ

Півзахисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв найближчим часом має приєднатись до київського Динамо.

Динамо і Зоря погодили умови трансферу півзахисника луганського клубу і збірної України Олександра Караваєва, інформує Sportarena.

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За інформацією видання, гравець має приєднатись до "біло-синіх" перед першим тренувальним збором. Якщо клуб і футболіст досягнуть домовленості про умови особистого контракту, то, цілком ймовірно, ще до від'їзду на збори Динамо підпише угоду з гравцем.

Придбання Караваєва покликане посилити конкуренцію на правому фланзі столичного клубу. Зазначимо, що контракт капітана луганців з клубом чинний до літа 2020 року. В сезоні 2018/19 Караваєв забив 10 голів та віддав 5 асистів.

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