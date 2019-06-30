Караваев после перехода в Динамо признался, что его больше всего поразило в киевском клубе

Александр Караваев уже начал свою адаптацию в составе вице-чемпиона Украины.

"В пятницу провел первую тренировку с Динамо. Работал с группой футболистов, которые не принимали участие в контрольном матче с Полесьем. Приняли меня очень тепло. По-особому меня поддержал Витя Цыганков, с которым мы сдружились задолго до моего перехода в Динамо. он одним из первых поздравил меня с подписанием контракта.

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Все это было очень приятно. Когда вышел на поле, почувствовал одновременно и гордость, и ответственность, и большую радость, что я стал частью этого великого клуба. Очень серьезным оказался для меня этот момент.

Что меня поразило в команде? Открытость каждого футболиста. И общий настрой ребят, внутрикомандная атмосфера. Это же могу сказать и о главном тренере, Александре Хацкевиче. Он мне, кстати, сказал: "У нас в команде так принято, что если у тебя плохое настроение, то на тренировку можешь даже не выходить. Мы всегда работаем с большим желанием и хорошим настроением, чтобы получать удовольствие от того, что мы делаем как на футбольном поле, так и в быту". Вот такой подход, отношение всего и поразило", – рассказал новичок киевлян в интервью Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Александр Караваев перешел в Динамо из луганской Зари.

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