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Караваєв після переходу в Динамо зізнався, що його найбільше вразило у київському клубі

17:44 1540 Читать на русском
Караваєв після переходу в Динамо зізнався, що його найбільше вразило у київському клубі
Олександр Караваєв / Фото ФК Динамо Київ

Олександр Караваєв вже розпочав свою адаптацію в складі віце-чемпіона України.

"У п'ятницю провів перше тренування з Динамо. Працював з групою футболістів, які не брали участі в контрольному матчі з Поліссям. Прийняли мене дуже тепло. По-особливому мене підтримав Вітя Циганков, з яким ми здружилися задовго до мого переходу в Динамо. Він одним з перших привітав мене з підписанням контракту.

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Все це було дуже приємно. Коли вийшов на поле, відчув одночасно і гордість, і відповідальність, і велику радість, що я став частиною цього великого клубу. Дуже серйозним виявився для мене цей момент.

Що мене вразило в команді? Відкритість кожного футболіста. І загальний настрій хлопців, внутрішньокомандна атмосфера. Це ж можу сказати і про головного тренера, Олександра Хацкевича. Він мені, до речі, сказав: "У нас в команді так заведено, що якщо у тебе поганий настрій, то на тренування можеш навіть не виходити. Ми завжди працюємо з великим бажанням і хорошим настроєм, щоб отримувати задоволення від того, що ми робимо як на футбольному полі, так і в побуті". Ось такий підхід, ставлення найбільше і вразило", – розповів новачок киян в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Олександр Караваєв перейшов у Динамо з луганської Зорі.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Зоря Зоря Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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