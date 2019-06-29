Леоненко – о трансфере Караваева в Динамо: Он быстро впишется в игровые схемы команды

Эксперт телеканала Футбол 1/2 Виктор Леоненко прокомментировал трансфер Александра Караваева в киевское Динамо.

"Я приветствую этот трансфер. Считаю, этот переход позволит Александру повышать свой профессиональный уровень мастерства в команде с высокими задачами, как во внутреннем чемпионате, так и в европейских турнирах.

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Динамовское руководство пошло на украинизацию команды. Пришли молодые воспитанники клуба, которые демонстрируют современный зрелый футбол. Думаю, у этого коллектива хорошие перспективы.

Александр Караваев быстро впишется в игровые схемы команды – ведь ему не будут мешать ни языковой барьер, ни адаптация в команде. По игре в сборной Украины он знаком со многими игроками Динамо. А на своей позиции – он игрок надежный, трудолюбивый", – рассказал Леоненко в комментарии Footboom.

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