Караваев: Несколько месяцев назад уже не переживал, что воспитанник Шахтера переходит в Динамо

Новичок Динамо Александр Караваев объяснил, почему он перешел в киевский клуб, будучи воспитанником Шахтера.

"Два года назад сказал, что с трудом представляю себя в составе Динамо. Что изменилось с тех пор? Просмотрел много взглядов на жизнь. Понял, что одним путем или одной целью жизнь не складывается и все может в любой момент в разные стороны вернуться.

"Буду отдавать больше чем самого себя ради достижения результата с Динамо", – Караваев

Переживал ли, что воспитанник Шахтера переходит в Динамо? Месяца два-три назад, когда только начались об этом разговоры, я уже не переживал. А вот год или два назад еще над этим задумывался. Но сейчас такой период пришел, когда уже не думал об этом.

Прошло очень много времени. Конечно, я – воспитанник Шахтера, который прошел все этапы в клубе и десять лет был на контракте. Безумно благодарен клубу, ведь без этих азов не было бы и меня как футболиста на таком уровне. Никто не знает, как сложилась бы все.

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Но судьба так сложилась, что я мог вернуться в Шахтер, когда играл в аренде, но что-то не срослось. И я всегда себе отвечал так: "В данный момент я не соответствую этому уровню, не отвечаю каким-то критериям или тренера, или клуба", – сказал Караваев в программе Вацко Light.