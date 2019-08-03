Караваєв: Кілька місяців тому вже не переживав, що вихованець Шахтаря переходить в Динамо

Новачок Динамо Олександр Караваєв пояснив, чому він перейшов у київський клуб, будучи вихованцем Шахтаря.

"Два роки тому сказав, що насилу уявляю себе в складі Динамо. Що змінилося з того часу? Переглянув багато поглядів на життя. Зрозумів, що одним шляхом або однією метою життя не складається і все може в будь-який момент в різні боки повернутися.

"Буду віддавати більше ніж самого себе заради досягнення результату з Динамо", – Караваєв

Чи переживав, що вихованець Шахтаря переходить в Динамо? Місяців зо два-три тому, коли тільки почалися про це розмови, я вже не переживав. А ось рік або два назад ще над цим замислювався. Але зараз такий період прийшов, коли вже не думав про таке.

Минуло дуже багато часу. Звичайно, я – вихованець Шахтаря, який пройшов всі етапи в клубі і десять років був на контракті. Шалено вдячний клубу, адже без цих азів не було б і мене як футболіста на такому рівні. Ніхто не знає, як склалося б все.

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Але доля так склалася, що я міг повернутися в Шахтар, коли грав в оренді, але щось не зрослося. І я завжди собі відповідав так: "В даний момент я не відповідаю цьому рівню, не відповідаю якимось критеріям або тренера, або клубу", – сказав Караваєв у програмі Вацко Light.