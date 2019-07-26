"Буду отдавать больше чем самого себя ради достижения результата с Динамо", – Караваев

Александр Караваев рассказал о своих целях в составе новой команды.

"Единственные слова, что приходят в голову, особенно после первого разговора с Александром Николаевичем Хацкевичем, это слова благодарности, гордости, потому что понимаю, в какой клуб пришел, которую эмблему буду защищать. Для меня это гордость. Буду отдавать больше, чем самого себя для достижения результата.

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Сравнение со сборной Украины? Считаю, разница есть везде, у каждого тренера свой подход. Те задачи и функции на поле на разных позициях, на которых я играю, в принципе остаются неизменными. Поэтому ничего нового, все очень доступно и понятно. Понимаю, что нужно делать, чего требует от меня тренер. Разницы особой нет, потому что сейчас в мировом футболе все задачи и требования тренеров очень похожи.

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В физическом плане – кондиции очень хорошие. Провели хорошую работу. Фундамента, который закладывали, должно хватить. С каждым днем все больше и больше чувствуешь силы", – сказал Караваев на своей официальной презентации в статусе игрока Динамо.