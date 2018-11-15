Караваев: Мы хотим закончить групповой турнир с максимальным результатом

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал об усталости в сборной и план на игру против Словакии.

"Многие ребята из сборной играют без замен и по два раза в неделю. Усталость в любом случае будет накапливаться. Хотя качественное восстановление помогает в кратчайшие сроки снова быть готовым к поединку.

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Словакия будет вынуждена атаковать. Тренерский штаб, уверен, обрабатывает все варианты. Но мы и сами понимаем, насколько нужна победа словакам.

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Однако у сборной Украины будет свой план на игру. Мы хотим закончить групповой турнир с максимальным результатом", – цитирует Александра Караваева Zbirna.com.