toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Караваев: Мы хотим закончить групповой турнир с максимальным результатом

09:48 6 Читати українською
Караваев: Мы хотим закончить групповой турнир с максимальным результатом
Александр Караваев / Фото: соцсети

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал об усталости в сборной и план на игру против Словакии.

"Многие ребята из сборной играют без замен и по два раза в неделю. Усталость в любом случае будет накапливаться. Хотя качественное восстановление помогает в кратчайшие сроки снова быть готовым к поединку.

Макаренко: Хотелось бы дебютировать за сборную в официальных матчах

Словакия будет вынуждена атаковать. Тренерский штаб, уверен, обрабатывает все варианты. Но мы и сами понимаем, насколько нужна победа словакам.

Василий Кравец покинул расположение сборной Украины из-за травмы

Однако у сборной Украины будет свой план на игру. Мы хотим закончить групповой турнир с максимальным результатом", – цитирует Александра Караваева Zbirna.com.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
1
дн
:
11
час
:
49
мин
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Александр Караваев Александр Караваев Украина Украина Сборная Украины Словакия - Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
49
мин
Бельгия
21:45
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук