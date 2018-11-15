Караваєв: Ми хочемо закінчити груповий турнір з максимальним результатом

Гравець збірної України Олександр Караваєв розповів про втому у збірній та план на гру проти Словаччини.

"Багато хлопців зі збірної грають без замін і по два рази в тиждень. Втома в будь-якому випадку буде накопичуватися. Хоча якісне відновлення допомагає в найкоротші терміни знову бути готовим до поєдинку.

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Словаччина буде змушена атакувати. Тренерський штаб, впевнений, опрацьовує всі варіанти. Але ми і самі розуміємо, наскільки потрібна перемога словакам.

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Однак у збірної України буде свій план на гру. Ми хочемо закінчити груповий турнір з максимальним результатом", – цитує Олександра Караваєва Zbirna.com.