Макаренко: Хотелось бы дебютировать за сборную в официальных матчах

Хавбек сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о настроении команды накануне игры со Словакией и о желании дебютировать в составе национальной команды.

"Настроение хорошее. Вернулся в состав команды. Очень хорошо провели первый командный ужин. Встретились с ребятами, поделились личными историями, достижениями.

Первая тренировка также прошла замечательно. Все занимались с хорошим настроением. Видно отличное настроение на предстоящие матчи. Да, мы уже стали победителями группы, но обязаны показывать хорошую игру и добиваться результата.

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На какой позиции вижу себя в сборной? В Андерлехте у нас немного другая система игры. Мы играем в два опорных полузащитника, которые должны держать баланс всей команды. В сборной хавбеки располагаются чуть выше. Но для меня это не проблема. В современном футболе полузащитник должен уметь действовать по ситуации, уметь играть и в обороне, и не острие атаки.

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Хотелось бы, конечно, дебютировать за сборную в официальных матчах. В принципе, я всегда жду своего шанса выйти на поле и показать хорошую игру", – цитирует Макаренко Dynamomania со ссылкой на FootballHub.