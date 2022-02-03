Караваев: Когда получил отрицательный тест, я каждый день ездил на базу Динамо и тренировался
Полузащитник Динамо Александр Караваев восстанавливает форму после коронавируса вместе с командой Турции.
"Чувствую себя очень хорошо, поскольку я не прекращал тренироваться и в Киеве: когда получил отрицательный тест, у меня оставалась неделя до второго сбора, и я ежедневно ездил на нашу базу и тренировался – занимался в зале и бегал на поле.
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Да, первая игра была тяжелой для меня, пока я втягивался, но уже во время второй я чувствовал себя лучше. С каждым днем я чувствовал, что набираю.
Во время первого сбора я откладывал все дела, и мы смотрели матчи Динамо всей семьей", – цитирует Караваева сайт киевлян.
В нынешнем сезоне Караваев провел 26 матчей, в которых отличился тремя ассистами.
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