"Чувствую себя очень хорошо, поскольку я не прекращал тренироваться и в Киеве: когда получил отрицательный тест, у меня оставалась неделя до второго сбора, и я ежедневно ездил на нашу базу и тренировался – занимался в зале и бегал на поле.

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Да, первая игра была тяжелой для меня, пока я втягивался, но уже во время второй я чувствовал себя лучше. С каждым днем ​​я чувствовал, что набираю.

Во время первого сбора я откладывал все дела, и мы смотрели матчи Динамо всей семьей", – цитирует Караваева сайт киевлян.

В нынешнем сезоне Караваев провел 26 матчей, в которых отличился тремя ассистами.

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