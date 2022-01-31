Товарищеский матч 31 01 2022

Динамо – Лудогорец – 4:1 (2 тайм, LIVE)

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Тымчик (Кендзера, 46), Забарный (Бурда, 46), Сирота (Боль, 46), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Яцик, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) – Караваев (Цыганков, 46), Гармаш (Буяльский, 46), Витиньо (Де Пена, 46) – Вербич (Шкурин, 46)

Голы: Гармаш, 16 (пен.), Витиньо, 38, Шапаренко, 50, Шкурин, 74 – Десподов, 78 (пен.)

Удаление: Шоу, 15 (Л)

После 3 побед и ничьей в Испании Динамо перебралось в Турцию. Здесь киевлян ждал давний знакомый по контрольным матчам. Команды трижды встречались в спаррингах предыдущих лет. Болгары побеждали дважды, динамовцы – однажды. Интересно, что все эти контрольные поединки завершались исключительно со счётом 2:1. Лудогорец, в составе которого стабильно выступает бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун, вылетел из Лиги Европы, финишировав последним в своей группе. В то же время "орлы" возглавляют чемпионат Болгарии, а в 2022 году еще не проигрывали (две ничьи и победа в спаррингах).

Динамо – Лудогорец: онлайн-трансляция матча

Первая угроза от "орлов". Простая стеночка перед штрафной динамовцев оставила защитников и опорников в роли статистов. Бущан парировал перед собой, но сам же ногами и отбил подальше. Стремительно проходит Лудогорец первые линии прессинга команды Луческу. Активно давят болгары на украинцев, в том числе и возле штрафной. Шепелеву достается по ногам в центре поля. Желтая для Шоу, полузащитника сборной Анголы. Неплохой оппонент, зубастый, организованный. Сирота отдал плоховатый пас на чужой половине. Вышло, что привез контру на свои ворота, но впереди у "орлов" недостаточно людей. Заработали угловой, после которого Шепелев проиграл второй этаж – удар выше ворот.

За первые 15 минут у киевлян всего один корнер. Шепелев неплохо попрессинговал, Витиньо открывался огромный коридор в штрафную, но Сидорчук не исполнил последний пас – слишком сильно. Динамо начало более продуктивно прессинговать в высокой позиции. Несколько отборов в финальной трети. Шепелев и Караваев классно разыграли, доведя до Вербича. Словенец кивнул соперника, заработав пенальти и... красную для Шоу, второй раз грубо сфолившего и ушедшего с поля. Гармаш развел голкипера и мяч по разным углам. Болгары выпустили нового игрока взамен удаленному.

Шепелев на грани штрафной остановил прорыв соперника. Лудогорец требовал пенальти, но только желтая для динамовца. Вербич перехватил на своей половине, Тымчик выбегал в быструю контру, но подвел последний пас. Пришлось экстренно бежать назад и уже самому фолить. Погасить пожар удалось ценой очередной желтой. Лудогорец владеет преимуществом в подходах к штрафной. Динамо достаточно спокойно отбивается, но с конструктивом испытывает огромные проблемы.

А вот и провал в 20-метровой зоне от ворот Бущана. Позволяют динамовцы спокойно отдать и пробить, перекладина спасает от неприятностей. Похожий эпизод почти сразу случился у болгарских ворот. Тымчик на Дубинчека, удар последнего и угловой. Караваев разыграл, Вербич прострелил, Витиньо корявенько подставил ногу, но снаряд все-таки пересек линию ворот. А вот это уже стихия бразильца. Витиньо прорвался в контратаку и подал. Караваев из вратарской завершал, но попал в кипера.

Тымчик снова привез выпад на свои ворота небрежной обрезкой. Забарный по возвращении в основу играет очень солидно и в который раз подчищает за партнерами. Градус противостояния зашкаливает. А где грубость и напряжение, там и Гармаш. У Дениса не очень идет игра в роли плеймейкера, зато потолкаться, провести воспитательные беседы с оппонентами и судьей всегда пожалуйста. Желтая для ветерана. Ненужные эмоции в спарринге.

Классное начало после серии замен в перерыве. Цыганков разгоняет атаку, Де Пена отдает, Буяльский в касание пробивает мимо ворот. Проходит несколько минут, и Динамо забивает в третий раз. Буяльский собрал возле себя 4 соперников и отдал. Шкурин пяткой левее, Шапаренко на Вивчаренко. Удар левого защитника, сейв вратаря, добивание десятки киевлян. Бойко на выходе ошибся. Пластун выиграл верховую борьбу, однако промазал с нескольких метров. Цыганков бросил в прорыв Кендзеру, польский фулбек нашел в штрафной своего коллегу с противоположного фланга. Удар Вивчаренко снова потянул голкипер. А тут динамовцы уже пропустили подачу с правого фланга. Удар с нескольких метров мимо ворот.

Грубости продолжаются. Цыганков играет слишком быстро для соперников, за что получает удар сзади по ноге. Темп совсем упал. Лудогорец не торопится в атаку. Прессинг Цыганкова заставляет немного проснуться. Пластун выбивает на угловой, а Шкурин довольно брутально вычитывает Вивчаренко, мол, не туда же открывался, чего в недодачу отдаешь. Не очень красивый момент, но белорус исправился на 74 минуте. Юный Яцик начал атаку с глубины, Кендзера на Цыганкова, тот дальше Буяльскому. Шкурин расправился с защитником и идеально выкрутил в дальний угол.