Команда Луческу 4 февраля встретится с болгарским Левски. Начало поединка в 16:00, сообщает официальный сайт киевлян.

Динамо интересуется форвардом из чемпионата России, – СМИ

Динамо уже имело опыт противостояния болгарским командам – 31 января "бело-синие" разгромили Лудогорец со счетом 4:1. Левски сейчас переживает не лучшие времена. 26-кратный чемпион Болгарии в последние годы скатился к статусу середняка, а зимнюю паузу встретил на 6-й строчке чемпионата.

Напомним, сегодня Динамо проведет спарринг против сербских Чукаричек. Старт трансляции на клубном YouTube-канале киевлян – в 17:00.

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