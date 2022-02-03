"Почуваюся дуже добре, оскільки я не припиняв тренуватися і в Києві: коли отримав негативний тест, у мене залишався тиждень до другого збору, і я щодня їздив на нашу базу та тренувався – займався у залі та бігав на полі.

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Так, перша гра була важкою для мене, поки я втягувався, але вже під час другої я почувався краще. З кожним днем я відчував, що набираю.

Під час першого збору я відкладав усі справи і ми дивилися матчі Динамо всією сім’єю", – цитує Караваєва сайт киян.

У нинішньому сезоні Караваєв провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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