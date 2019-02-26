Караваев: Если у капитана нет уверенности, то команда ее тоже не почувствует

Капитан Зари Александр Караваев прокомментировал разгромное поражение от Динамо в 19 туре УПЛ.

"Я в шоке. Никаких мыслей нет. Как капитан команды беру всю вину на себя. У нас ничего не получалось. Стыдно перед собой и болельщиками. Пусть это будет такая первая и последняя игра.

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На сборе набрали хорошую физическую форму. К 25-й минуте должны были забивать. Затем пропустили контратаку и посыпались. Никаких оправданий нет. Разберем наши ошибки, которых было очень много. Нельзя так играть, нужно сделать выводы.

Четвертый гол пропустили из-за меня. Если у капитана нет уверенности, то команда ее тоже не почувствует. Я виноват перед командой. Буду исправляться.

Видно, что Динамо добавляет. Есть прогресс. Но наша игра сегодня была ужасной. Особенно после первого гола. Я не понимал, что происходит", – сказал Караваев в эфире Football Hub.

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